Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надають небайдужі громадяни для тих, хто був змушений втікати від війни.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області пропонують місцеві мешканці, які розміщують свої оголошення на платформі "Допомагай", повідомляє Politeka.

Сервіс дозволяє безкоштовно знайти тимчасове житло в Одеській області, інших регіонах або за кордоном. Серед актуальних варіантів є кімната у двокімнатній квартирі в Одесі на вулиці Жуковского.

Проживання передбачає спільне перебування з жінкою 68 років. Власниця зазначає, що догляду не потребує та шукає компаньйонку для спільного проживання і спілкування у вечірній час.

Ще одна пропозиція розміщена в Одесі на проспекті Князя Володимира Великого. Йдеться про 3 кімнатну квартиру на першому поверсі з усіма зручностями, де надається окрема кімната.

Порядна сім’я з м. Одеса готова прийняти на постійне проживання одиноку жінку пенсійного віку 60 70 років. Умовою є відсутність шкідливих звичок та бажання стати частиною родини.

В оголошенні наголошується, що дім надається для жінки, яка дійсно не має сім’ї, дітей чи рідних і втратила власне помешкання. Для зв’язку вказано номер 0952447150.

Також безкоштовне житло для ВПО в Одеській області пропонують у приватному секторі на вулиці Бригадна в Одесі. У будинку є окрема кімната та всі необхідні зручності.

Власники готові прийняти жінку до 55 років без шкідливих звичок за умови невеликої допомоги по дому літнім людям. Проживання надається без грошової оплати.

Оприлюднені оголошення свідчать, що дах над головою доступний на різних умовах, від спільного проживання у квартирі до розміщення в приватному будинку.

