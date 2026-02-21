Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области координируется через областной контактный центр и сеть местных служб.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области помогают найти через областной контактный центр, который работает круглосуточно, сообщает Politeka.

Информацию о поиске бесплатного жилья для ВПЛ в Полтавской области предоставили на официальном сайте ПОВА.

За номером 0 800 502 230 можно обратиться с вопросами размещения и получить консультацию по другим важным вопросам.

Также действуют дополнительные горячие линии 066 673 53 03, 050 692 74 31, 066 656 87 27 для жителей региона и 0800 33 22 21 для г. Кременчуг.

Кроме телефонных обращений, варианты бесплатного жилья для ВПЛ в Полтавской области доступны на сайте «Убежище». По прибытии в регион, внутренне перемещенные лица должны зарегистрироваться для получения справки.

Для этого необходимо обратиться по месту фактического пребывания в управление социальной защиты населения или уполномоченного лица исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета или центра предоставления административных услуг.

Подать заявление можно и в электронной форме через мобильное приложение Единого государственного вебпортала электронных услуг Портал Действие. В облцентре регистрацию и оформление справок осуществляют управление социальной защиты районных советов города.

В частности, Киевского районного совета в Полтаве по адресу ул. Ст. Халтурина, 13, Шевченковского районного совета на ул. Ивана Мазепы, 30 и Подольского районного совета на ул. Гаевого, 3.

К людям, временно проживающим в учебных заведениях, специалисты приходят лично для оформления необходимых документов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что сильно выросло в цене.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: что необходимо для получения.