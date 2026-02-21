Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області координується через обласний контактний центр та мережу місцевих служб.

Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області допомагають знайти через обласний контактний центр, який працює цілодобово, повідомляє Politeka.

Інформацію про пошук безкоштовного житла для ВПО у Полтавській області надали на офіційному сайті ПОВА.

За номером 0 800 502 230 можна звернутися з питаннями щодо розміщення та отримати консультацію з інших важливих питань.

Також діють додаткові гарячі лінії 066 673 53 03, 050 692 74 31, 066 656 87 27 для жителів регіону та 0 800 33 22 21 для м. Кременчук.

Окрім телефонних звернень, варіанти безкоштовного житла для ВПО у Полтавській області доступні на сайті «Прихисток». Після прибуття в регіон внутрішньо переміщені особи повинні зареєструватися для отримання довідки.

Для цього необхідно звернутися за місцем фактичного перебування до управління соціального захисту населення або до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради або центру надання адміністративних послуг.

Подати заяву можна і в електронній формі через мобільний додаток Єдиного державного вебпорталу електронних послуг Портал Дія. В облцентрі реєстрацію та оформлення довідок здійснюють управління соціального захисту районних рад міста.

Зокрема, Київської районної ради у місті Полтаві за адресою вул. Ст. Халтуріна, 13, Шевченківської районної ради на вул. Івана Мазепи, 30 та Подільської районної ради на вул. Гайового, 3.

До людей, які тимчасово проживають у навчальних закладах, фахівці приходять особисто для оформлення необхідних документів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що сильно зросло в ціні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: що необхідно для отримання.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: як воно вплине на домогосподарства.