Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области вступило в силу с начала 2026, сообщает Politeka.

Новые пруды охватывают водоснабжение, водоотвод и вывоз бытовых отходов в местных общинах. Решение было принято для обеспечения бесперебойного функционирования инженерных сетей и поддержания санитарных норм. Анализ денежных характеристик коммунальных компаний показал необходимость корректировки тарифов.

В Заводском обществе объясняют, что повышение связано с ростом затрат на обслуживание оборудования, закупку материалов и содержание систем в рабочем состоянии. Местные власти добавляют, что предыдущие ставки не отражали реальных потребностей и могли влиять на качество обслуживания.

Для жителей многоквартирных домов ежемесячный платеж вырос на 14,95 грн. и теперь составляет 48,80 грн. с одного человека. Частные домовладения будут платить 37 грн вместо предыдущих 25. Бюджетные учреждения получили повышение на 2,55 грн, другие категории - на 2,94 грн.

Расчеты подготовило коммунальное предприятие "Заводское-2010". Жители могут подавать предложения и замечания по электронным каналам или непосредственно к предприятию.

Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области позволяет обеспечить стабильную работу водопроводов, бесперебойный водоотвод и регулярный вывоз мусора. Оно также позволяет планировать ремонтные работы, модернизировать оборудование и поддерживать персонал.

Жителям советуют планировать ежемесячный бюджет, следить за официальными сообщениями и своевременно оплачивать счета. Социально уязвимые категории могут воспользоваться льготами и государственной поддержкой, что уменьшает финансовую нагрузку.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что сильно выросло в цене.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: что необходимо для получения.