Именно в комплексном формате реализуется гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области расширяется из-за запуска новых программ поддержки граждан преклонного возраста, сообщает Politeka.net.

Инициативу реализует фонд "Каритас Полтава" совместно с Caritas Luxembourg и Caritas Austria. Программа обеспечивает комплексную поддержку местных жителей и внутренне перемещенных лиц старше 60 лет.

В обществе открыт социально-реабилитационный центр, где бесплатно предоставляют услуги нуждающимся в регулярном сопровождении. Здесь производят базовые медицинские обследования: измерение давления, уровня глюкозы, сатурации, а также электрокардиограмму. Кроме того, доступны физиотерапевтические процедуры – магнитотерапия, УВЧ, прессотерапия и сеансы в соляной комнате. Лечебная гимнастика помогает поддерживать подвижность и общий тонус.

Психолог работает индивидуально и с группами, способствуя снижению стресса и улучшению эмоционального состояния. Для досуга организуют арттерапию, кинопоказы, читательские встречи, музыкальные и танцевальные мероприятия, а также творческие мастер-классы, поощряющие активное участие в жизни общества.

Каждый день посетители получают горячие обеды. Именно в комплексном формате реализуется гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области, сочетая питание с медицинскими и социальными сервисами.

Пространство работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по адресу: Полтава, улица Семена Антонца, 24. Жителям советуют проверять актуальные объявления и приходить вовремя, чтобы воспользоваться услугами без ожидания.

Организаторы отмечают, что проект направлен на стабильную поддержку старшего поколения в условиях военного времени и планируют расширение спектра услуг в ближайшие месяцы.

