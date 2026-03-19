Жителям советуют следить за обновлением и графиком выдачи, чтобы гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве поступала своевременно и непрерывно.

В 2026 году стартует гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве, предусматривающая бесплатные горячие обеды и напитки для престарелых, внутренне перемещенных лиц и граждан в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Инициативу реализует благотворительная организация «Пища жизни». Волонтеры готовят блюда с соблюдением санитарных норм и правил безопасности. Меню включает вегетарианские и веганские позиции, обеспечивающие питательность и отвечающие потребностям старших посетителей.

Выдача проходит трижды в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Основные локации: парк «Радуга» на улице Мечты в 13:30, Новомостицкая, 2-е в 14:00 и Нижний Вал, 23 в 15:30. Питание доступно как киевлянам, так и переселенцам из пострадавших регионов.

Организаторы призывают распространять информацию среди знакомых и соседей, чтобы больше людей смогли воспользоваться поддержкой. Волонтеры также дают советы по бытовым вопросам и здоровому образу жизни.

Регулярная работа проекта гарантирует, что гуманитарная помощь пенсионерам в Киеве позволяет получать питательные блюда, экономить средства и поддерживать социальные контакты во время сложного периода.

Ознакомиться с графиком пунктов можно заранее во избежание скоплений и обеспечить безопасную выдачу. Каждый желающий может обращаться к организаторам и получать поддержку на постоянной основе.

Проект работает непрерывно и остается открытым для новых участников, обеспечивая стабильную поддержку пожилым и уязвимым категориям населения.

