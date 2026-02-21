Саме в такому комплексному форматі реалізується гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області розширюється через запуск нових програм підтримки громадян поважного віку, повідомляє Politeka.net.

Ініціативу реалізує фонд «Карітас Полтава» спільно з Caritas Luxembourg та Caritas Austria. Програма забезпечує комплексну підтримку для місцевих мешканців і внутрішньо переміщених осіб старше 60 років.

У громаді відкрито соціально-реабілітаційний центр, де безкоштовно надають послуги тим, хто потребує регулярного супроводу. Тут проводять базові медичні обстеження: вимірювання тиску, рівня глюкози, сатурації, а також електрокардіограму. Крім того, доступні фізіотерапевтичні процедури — магнітотерапія, УВЧ, пресотерапія та сеанси у соляній кімнаті. Лікувальна гімнастика допомагає підтримувати рухливість та загальний тонус.

Психолог працює індивідуально та з групами, сприяючи зниженню стресу і поліпшенню емоційного стану. Для дозвілля організовують арттерапію, кінопокази, читацькі зустрічі, музичні та танцювальні заходи, а також творчі майстер-класи, що заохочують активну участь у житті громади.

Щодня відвідувачі отримують гарячі обіди. Саме в такому комплексному форматі реалізується гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області, поєднуючи харчування з медичними та соціальними сервісами.

Простір працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за адресою: Полтава, вулиця Семена Антонця, 24. Мешканцям радять перевіряти актуальні оголошення та приходити вчасно, щоб скористатися послугами без очікування.

Організатори наголошують, що проєкт спрямований на стабільну підтримку старшого покоління в умовах воєнного часу та планують розширення спектра послуг у найближчі місяці.

