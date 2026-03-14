В Ровенской области на 15 марта запланированы временные отключения света в связи с проведением профилактических работ на электросетях, пишет Politeka.net.

В пресс-службе «Рівнеобленерго» отметили, что уже обнародован детальный перечень адресов, где в этот день возможны временные перерывы в электроснабжении.

Графики отключения света в Ровенской области на 15 марта в воскресенье вводятся для обслуживания и модернизации энергосетей, что позволяет повысить надежность и стабильность поставок электроэнергии в регионе. Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с перечнем адресов, где планируется отключение, чтобы учесть возможные неудобства и спланировать свои дела.

В селе Лисопиль 15 марта планируется временное отключение электроэнергии. Согласно графику, света не будет с 09:00 до 17:00 на отдельных улицах:

  • Будивельна — 32, 48, 59
  • Будивельныкив — 35, 61
  • Вереснева — 23
  • Вышнева — 7, 9, 13, 15, 15А, 17, 20, 30
  • Городня — 47
  • Грунтова — 65, 66, 66а, 74, 81, 85
  • Дытяча — 10, 11, 11А
  • Запорижська — 31, 38, 39
  • Земельна — 48
  • Кленова — 38, 43, 43а
  • Минеральна — 2, 3, 6, 12
  • Пивденна — 26, 32, 42
  • Пищана — 8
  • Святкова — 30, 32, 41
  • Свитла — 22, 32, 44
  • Студентська — 6, 14, 16, 32, 37, 94
  • Урожайна — 15А, 25, 26, 28, 30, 31, 37

В селе Зирне электроснабжение приостановят с 09:00 до 17:00, ограничения будут касаться конкретных адресов:

  • Б.Хмельныцького — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  • Бузкова — 13, 16, 20, 24
  • Билкивська — 1
  • Высоцького — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14
  • Вышнева — 2
  • Волошкова — 7, 8, 9, 13, 22
  • Джерельна — 2В, 5, 7, 14
  • Зелена — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12
  • Зирне — 1А
  • Зірненська — 1В, 2, 2A, 4А, 5, 8, 13, 15, 15/2, 17, 19, 19б, 24а, 32А
  • Квиткова — 5, 9, 18, 23, 25, 26
  • Квитнева — 36
  • Козаків — 1, 2
  • Козацька — 3, 6, 7, 8, 12
  • Котляревського — 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 22А, 23, 26, 28
  • Котляревського пров. — 3, 5, 6
  • Кузнецова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 26
  • Кирова — 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 22
  • Лыпнева — 3
  • Лисова — 6
  • Мыроненка — 1, 1А, 1а, 2, 10, 11, 11А, 11а, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17В, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 2А, 3, 31А, 32, 33, 34, 36, 37А, 37б, 38, 38А, 3а, 40, 40А, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 5А, 6, 7, 8, 9
  • Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
  • Назарука — 1А, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 15А, 16А, 16б, 17, 18, 19, 20, 21/7
  • Налывайка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10
  • Нова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 37, 39, 41, 49, 56
  • Островського — 1, 1А, 2, 4
  • Очеретянка — 6А
  • Перемогы — 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 41
  • Польова — 1, 2, 5, 8, 9, 22, 24
  • Сагайдачного — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24
  • Тыха — 5
  • Тополева — 1, 6, 8
  • Чапаева — 1, 2, 3, 4, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 6, 7, 8
  • Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35
  • Шкильна — 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2А, 30, 31, 32, 33, 34, 37
  • Яблунева — 6, 20

В селе Билка перебои с электричеством ожидаются с 09:00 до 17:00 в домах на определенных улицах:

  • Вышнева — 1, 3, 5, 6, 6Г, 7, 9, 11, 14, 16, 18
  • Дачи — б/н
  • Кыивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9
  • Л.Украинкы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45Е, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 68б, 7, 70, 72, 74, 75а, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 86, 88, 9, 90, 92, 94, 96
  • Лугова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • Лукашева — 2, 13, 25, 44А, 50
  • Лукашова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 4, 40, 42, 46, 48, 5, 6, 7, 8, 9
  • Лискы — 15, 47
  • Мыру — 1, 2, 5, 6
  • Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9a
  • Набережна — 1, 3, 4, 7, 9
  • Незалежности — 1, 3, 4, 5, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 18, 1А, 22, 24, 25, 27
  • Нова — 1
  • Перемогы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2А, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 44, 46, 6
  • Спортывна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: какое решение принято по новым ценам

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: как изменились суммы в платежках.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Ровно: какие именно изменения вводятся.