Графіки відключення води на тиждень з 23 лютого по 1 березня в Чернігові можуть змінюватися в залежності від фактичного перебігу робіт.

Графіки відключення води на тиждень з 23 лютого по 1 березня в Чернігові оприлюднили через заплановані аварійно-ремонтні роботи на водопроводі, передає Politeka.

Інформацію про це надає Чернігівводоканал.

Роботи проводяться для заміни загальнобудинкового вузла обліку на вул. Соборності, 2, а також на ділянці по вул. Заньковецької, 30.

Водопостачання тимчасово припинять 23 лютого з 08:00 до 17:00, з можливим продовженням 24 лютого у той самий часовий проміжок. На цей період відключення торкнеться багатоповерхівок на вул. Соборності, 2, а також житлових і приватних будинків на вул. Заньковецької та Дніпровській, включно з пров. Заньковецьким і Дніпровським.

Для мешканців організують підвіз питної води, а фахівці радять заздалегідь зробити необхідний запас. Попередні роботи вже дозволили відновити подачу води на вул. Заньковецької, 30, після тимчасового ремонту.

Загалом заплановано два етапи: перший — 23–24 лютого, включає врізку на будинок №30 та встановлення нового колодязя; другий — орієнтовно влітку, після чого старий аварійний колодязь демонтовано та відновлено асфальтне покриття.

Мережі на цих ділянках зношені, мають багато старих і хаотичних підключень, тому роботи є необхідними для стабільного водопостачання у майбутньому.

Фахівці нагадують, що графіки відключення води на тиждень з 23 лютого по 1 березня в Чернігові можуть змінюватися в залежності від фактичного перебігу робіт. Для довідок мешканці можуть звертатися за телефоном 0 800 50 50 51.

Мешканцям рекомендують заздалегідь підготувати запас питної води та перевірити запаси для побутових потреб на час ремонтних робіт.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де можна мати від 25 тисяч заробітної плати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: жителів здивували новими цінами.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: від 25 тисяч зарплатні пропонують на деяких вакансіях.