Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области сделает транспортную инфраструктуру более современной.

В Чорткове с января действует новая система оплаты за проезд в Тернопольской области, сообщает Politeka.

Инициатива предусматривает полный переход городского транспорта в безналичный формат расчетов.

Проект реализован при участии киевского ООО «Easy Soft», внедрившего автоматизированную платформу для учета пассажиропотока и проведение электронных платежей. Система позволяет фиксировать количество поездок и контролировать финансовые операции в режиме реального времени.

Теперь в городских автобусах оплату осуществляют банковскими картами с бесконтактной функцией или льготной «Картой чортковянина». Для подтверждения достаточно приложить носитель к валидатору на несколько секунд. После сигнала операция считается оконченной.

Во всех транспортных средствах установлено новое оборудование. Часть машин оснастили двумя устройствами – у передней и задней двери салона, что позволяет пассажирам быстрее проходить к местам и избегать очередей.

В ближайшее время планируется запуск электронного билета с возможностью пополнения через терминалы EasyPay. Ранее выданные карты остаются в силе. Новые будут оформлять только при первом обращении или в случае утраты или повреждения.

Предусмотрено постепенное расширение механизма маршрутов сел Чортковской общины. Пока там хранится наличный расчет, однако после установки валидаторов будут принимать исключительно карты.

Внедрение цифрового формата позволяет унифицировать учет средств по всем направлениям, повысить прозрачность расчетов и оптимизировать контроль перевозок. Проверку факта оплаты будут производиться во время движения.

Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с правилами пользования во избежание недоразумений во время поездок. Ожидается, что новая система оплаты за проезд в Тернопольской области сделает транспортную инфраструктуру более современной и удобной жителям общины.

