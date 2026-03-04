В Киевской области на 5 марта запланированы временные графики отключения света в отдельных населенных пунктах, сообщает Politeka.net.
Информацию об ограничениях обнародовали несколько территориальных общин области, опираясь на данные «Київських регіональних електромереж».
Графики отключения света в Киевской области на 5 марта связаны с проведение профилактических и технических работ на электросетях. Энергетики осуществляют эти меры для повышения надежности электроснабжения и предотвращения возможных аварий в будущем.
Электричество будут выключать с 8:30 до 20 часов в городе Переяслав. 05.03.2026 года обесточат дома по адресам:
- Героев Мариуполя - 82, 84, 86;
- Западная - 1;
- Зимняя - 2е, 41, 45А, 47, 49, 51, 53, 59, 65, 67, 75, 77, 79, 81;
- Коммунарская - 21, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 33а, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;
- Осенняя - 38, 41, 51в;
- Хмельницкого Богдана - 204, 204-А, 204Б, 206, 206А, 206Б, 208, 210, 211, 211А, 211Б, 213, 215, 215А, 217, 219, 219 221Б, 221В, 221г, 223, 223А, 225, 227, 227/2, 227А, 227Б, 229, 230
С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК Киевские региональные электросети будут проводить профилактические работы в пределах Великодимерской территориальной громады. Поэтому свет будут выключать по следующим адресам:
село Гоголев:
- 08:00–18:00 улицы – Галагана Григория; Грушевского; Звездная; Колюка; Киевская; Шевченко
- 09:00–18:00 улицы – Артема; Воссоединение; Воссоединение; Жердовская; Звездная; Апрельская; Кольцевая; Орлика Филиппа; Хуторская; Яворницкого Дмитрия
- 09:00–19:00 улицы – Артема; Воссоединение; Воссоединение; Жердовская; Звездная; Апрельская; Кольцевая; Орлика Филиппа; Хуторская; Яворницкого Дмитрия
Село Велика Димерка:
- 09:00–18:00 улицы – Бобрицкая; Броварская; Введенская; Введенская; Евтушенко; механизаторов; Мира; Независимость; Оболонская; Полевая; Почтовая; Степная; Украинки Леси; Франко; Черниговская
- 09:00–19:00 улицы – Броварская; Введенская; Введенская; Евтушенко; механизаторов; Мира; Независимость; Оболонская; Полевая; Почтовая; Степная; Украинки Леси; Франко; Черниговская.
