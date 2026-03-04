Координаторы подчеркивают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется совместно с международными партнерами.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области в 2026 году стартовала в рамках социальной инициативы поддержки пожилых граждан и уязвимых семей, сообщает Politeka.

Программа будет реализована в Харькове и Изюме. Она направлена ​​на восстановление поврежденного жилья и обеспечение базовых потребностей пострадавших от обстрелов людей или длительное время находившихся в опасных условиях.

Проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» предусматривает замену дверей и окон, ремонт кровли, восстановление стен и потолка. Объем работ определяют после технического осмотра каждого дома.

Подать заявку могут граждане от 60 лет, лица с инвалидностью, люди с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи, одинокие родители, беременные женщины. Каждое обращение рассматривают индивидуально, даже если не хватает отдельных документов.

Для участия необходимо предоставить паспорт, подтверждение права собственности и справки о доходах. Консультанты сопровождают заявителей на всех этапах оформления.

Отдельное направление включает домашнее сопровождение одиноких пожилых людей и граждан с серьезными проблемами здоровья. Специалисты оказывают бытовую поддержку и помогают по ежедневным делам.

Координаторы подчеркивают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется совместно с международными партнерами и направлена ​​на улучшение условий проживания.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями и обращаться на горячую линию для уточнения деталей участия.

Организаторы отмечают, что своевременное обращение позволит получить более быструю поддержку и обеспечить необходимые условия для безопасного проживания.

