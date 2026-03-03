Доплаты для пенсионеров в Киевской области обновились с начала 2026, что позволило части украинцев получить большие ежемесячные надбавки.

Доплаты пенсионерам в Киевской области заметно возросли после того, как с января 2026 года был повышен размер минимальной пенсии, сообщает Politeka.

Как сообщили в ПФУ, это повышение стало базой для автоматического пересчета надбавок за сверхурочный страховой стаж, который учитывается для исчисления пенсий.

Увеличение коснулось как женщин более 30 лет страхового стажа, так и мужчин, имеющих более 35 лет стажа, в том числе лиц со льготным стажем по Списку №1.

Практически это означает, что за каждый год работы сверх норматива пенсионеру прибавляется 1% от минимальной пенсии, что составляет 25,95 гривны.

Например, женщина со стажем 40 лет получает 259,50 гривны вместо 236,10 гривны в предыдущем году, а мужчина с таким же стажем – 128,75 гривни вместо 118,05 гривны.

Таким образом, ежемесячная доплата в Киевской области выросла на 23,40 гривен для женщин и на 10,70 гривен для мужчин. Перерасчет производится автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд отдельно не нужно.

В случае если страховой стаж значительно превышает установленный норматив, сумма надбавки увеличивается пропорционально количеству дополнительных лет.

Также доплаты для пенсионеров в Киевской области могут изменяться после завершения трудовой деятельности, ведь Пенсионный фонд производит перерасчет пенсий с учетом актуального прожиточного минимума.

Это означает, что новый размер выплат применяется уже с месяца, наступающего после увольнения с работы. Следует отметить, что в 2026 году повышены базовые социальные стандарты и проведена ежегодная индексация пенсий.

