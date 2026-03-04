Подорожание продуктов в Запорожье ощутили жители еще с начала года, однако оно продолжилось и в феврале, поэтому рассказываем детали.

Подорожание продуктов в Запорожье происходит постепенно и в разных сегментах, сообщает Politeka.

По данным официального сайта Минфина, средние цены на сардины натуральные весом 230 грамм в феврале достигли 77,72 грн., тогда как в январе средняя цена составляла 74,03 грн.

Текущие ценники по магазинам отличаются: Metro предлагает сардины за 80,46 грн, Auchan – 73,40 грн, Megamarket – 79,30 грн, что демонстрирует разницу в стоимости в зависимости от торговой сети.

Не менее ощутимым стало подорожание продуктов в Запорожье на примере куриных яиц Ясенсвит С1 в количестве 30 штук.

Средняя цена февраля составила 259,20 грн, что на 1,01% выше по сравнению со средней ценой в январе 2026 года, которая была 251,10 грн. В частности, в Megamarket сегодня яйца стоят 259,20 грн, в то время как у Metro их цена составляет 243,00 грн.

Особенно заметно повысились цены на фрукты: виноград в феврале 2026 года поднялся почти на 9,22% по сравнению со средней ценой января. Средний ценник винограда по магазинам в феврале достиг 283,13 грн за килограмм, в то время как в январе он составил 245,13 грн.

Текущие цены по магазинам разные: Auchan предлагает 249,00 грн, Megamarket – 321,40 грн, а Novus – 279,00 грн.

Специалисты объясняют, что подорожание продуктов в Запорожье обусловлено комплексом факторов, среди которых влияние войны на производство, повышение затрат на логистику и энергетику, общая инфляция и колебания валютного курса.

Производители вынуждены компенсировать рост цен на корма, электроэнергию и заработную плату, что непосредственно отражается на стоимости продукции конечному потребителю.

