Прогноз погоды с 4 по 10 марта в Запорожье предполагается насыщенная неделя с постепенным потеплением.

По прогнозу с 4 по 10 марта в Запорожье первые дни недели принесут прохладную и облачную погоду, но без существенных осадков, сообщает Politeka.

Прогноз погоды с 4 по 10 марта в Запорожье предоставили на сайте sinoptik.ua.

4 марта небо над городом будет сплошь затянуто облаками. Ночью температура опустится до +1°, ощущение холода будет усиливаться из-за порывов ветра 3–3,5 м/с.

Днем воздух прогреется до +4°, но облачность остается высокой, поэтому солнце почти не появляется. Атмосферное давление будет колебаться от 757 до 760 мм рт. ст.

5 марта атмосфера на улице будет оставаться преимущественно пасмурной. Днем столбики термометров покажут +7°, а ночью температура опустится до +2°, создавая чувство прохлады утренних часов.

6 марта прогноз погоды с 4 по 10 марта в Запорожье указывает на солнечные лучи, которые будут появляться редко, но преимущественно день будет облачным. Температура днем ​​достигнет +4°, а ночью будет оставаться около +1°.

7 марта погодные условия изменятся: днем ​​на небе появятся облака, рассеющиеся вечером. Днем температура поднимется до +3°, а ночью ожидается около 0°.

8 марта облачность частично снизится, но день все равно будет оставаться преимущественно пасмурным. Дневная температура достигнет 7°, а ночью ожидается 0°.

9 марта в городе утром будет облачно, и ясное небо продержится в течение всего дня. Днем колонки термометров поднимутся до +8°, ​​ночью температура будет оставаться около 0°.

День 10 марта пройдет с ясным небом. Дневная температура достигнет +9°, ночью – 0°. Ветер слабый, 2,6-3,7 м/с, влажность 41-89%.

