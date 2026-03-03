Новый график движения поездов в Полтавской области вводит компания-перевозчик "Укрзализныця" на популярном маршруте, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили на канале "Укрзализныци" в Телеграмме.
В начале марта на территории Полтавской области временно изменится расписание движения отдельных пригородных поездов. Причина – проведение ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, направленных на повышение безопасности и надежности перевозок.
Какие поезда не будут курсировать
В период со 2 по 6 марта включительно будут временно отменены следующие пригородные рейсы:
- №6366 Гребенка - Ромодан
- №6363 Ромодан — Гребенка
Новый график движения поездов в Полтавской области касается всех дней в указанный период. После завершения ремонтных работ проезд планируется восстановить в соответствии с привычным графиком.
Что следует учесть пассажирам
Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальное расписание, планировать альтернативные маршруты и учитывать возможные изменения при организации поездок. При необходимости следует воспользоваться другими пригородными рейсами или междугородным транспортом.
Железнодорожники просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь ремонтные работы необходимы для поддержания надлежащего технического состояния путей и обеспечения стабильного движения поездов в будущем.
Кроме этого, в Киевском районе Полтавы до апреля 2026 продолжено перекрытие на перекрестке улиц Решетиловская и Петра Дорошенко. Предприятие "Полтававодоканал" ремонтирует напорный коллектор КНС "Промрайон". На время работ установлены дорожные знаки, организован объезд транспорта и созданы безопасные условия для пешеходов. После завершения ремонтов обещают восстановить благоустройство и открыть движение.
