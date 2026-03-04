До конца сезона эксперты прогнозируют, что дефицит продуктов в Одессе будет оставаться высоким.

Дефицит продуктов в Одессе обостряется из-за нехватки сезонных рабочих и конкуренции с Европой, сообщает Politeka.

В Одессе уже ощущают последствия кадрового кризиса на аграрном рынке: фермеры вынуждены искать рабочих из-за границы, чтобы собрать урожай ягод и фруктов. Эксперты предупреждают, что без привлечения иностранных работников и повышения оплаты труда украинские хозяйства не смогут обеспечить стабильные поставки, что может вызвать дефицит продуктов в Одессе.

По данным Госстата, площадь малинников в стране составляет 5000 гектаров, и для сбора урожая необходимы десятки тысяч сезонных сборщиков. Предприятия отмечают, что около половины вакансий заполняются местными рабочими из-за низкой оплаты и недостаточных условий труда.

Украинские фермеры конкурируют с соседней Польшей и Италией, где рабочим предлагают не только более высокие зарплаты, но и комфортное жилье и транспорт. В результате часть украинцев отказывается работать на внутренних плантациях, предпочитая зарубежные предложения.

Некоторые хозяйства уже повышают оплату до уровня европейских стандартов, чтобы удержать кадры внутри страны. Одновременно практикуют механизацию процесса сбора ягод и фруктов и предлагают самосбор покупателям, что позволяет снизить нагрузку на персонал.

Рекрутинговые агентства сообщают о растущем спросе на работников из Бангладеш, Непала, Индии и Африки. Предлагаемые зарплаты колеблются от $500 для неквалифицированных работников до $800 для операторов техники. Однако законодательные ограничения по разрешениям на трудоустройство остаются серьезным барьером.

Эксперты отмечают, что без быстрого решения кадрового вопроса и снятия бюрократических преград дефицит продуктов в Одессе может углубиться уже в ближайшие месяцы.

