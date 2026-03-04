До кінця сезону експерти прогнозують, що дефіцит продуктів в Одесі залишатиметься високим.

Дефіцит продуктів в Одесі загострюється через брак сезонних робітників та конкуренцію з Європою, повідомляє Politeka.

В Одесі вже відчувають наслідки кадрової кризи на аграрному ринку: фермери змушені шукати робітників з-за кордону, аби зібрати врожай ягід та фруктів. Експерти попереджають, що без залучення іноземних працівників та підвищення оплати праці українські господарства не зможуть забезпечити стабільні поставки, що може спричинити дефіцит продуктів в Одесі.

За даними Держстату, площа малинників у країні складає 5000 гектарів, і для збору врожаю необхідні десятки тисяч сезонних збирачів. Підприємства відзначають, що лише близько половини вакансій заповнюються місцевими робітниками через низьку оплату та недостатні умови праці.

Українські фермери конкурують із сусідньою Польщею та Італією, де робітникам пропонують не лише вищі зарплати, а й комфортне житло та транспорт. У результаті частина українців відмовляється працювати на внутрішніх плантаціях, віддаючи перевагу закордонним пропозиціям.

Деякі господарства вже підвищують оплату до рівня європейських стандартів, щоб утримати кадри всередині країни. Одночасно практикують механізацію процесу збору ягід і фруктів та пропонують самозбір для покупців, що дозволяє знизити навантаження на персонал.

Рекрутингові агентства повідомляють про зростаючий попит на працівників з Бангладеш, Непалу, Індії та Африки. Пропоновані зарплати коливаються від $500 для некваліфікованих працівників до $800 для операторів техніки. Однак законодавчі обмеження щодо дозволів на працевлаштування залишаються серйозним бар’єром.

Експерти наголошують, що без швидкого вирішення кадрового питання та зняття бюрократичних перепон дефіцит продуктів в Одесі може поглибитися вже у найближчі місяці.

До кінця сезону експерти прогнозують, що дефіцит продуктів в Одесі залишатиметься високим, якщо не забезпечити стабільну присутність робітників на внутрішніх плантаціях та не оптимізувати логістику поставок.

