Украинцам следует обратить внимание на дополнительные графики отключения света в Полтавской области на 5 марта.

Графики отключения света в Полтавской области на 5 марта продлятся из-за плановых работ, которые будут продолжаться в пределах региона, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на "Полтаваоблэнерго".

Украинцам следует обратить внимание на дополнительные графики отключения света в Полтавской области на 5 марта. Так, из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей будут выключать свет с 8 до 16 часов. Они коснутся следующих населенных пунктов:

с.Дубына адреса:

ул.Вильхова (б. 23а).

с.Клюсивка адреса:

Вильхова (б. 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32),

Молодижна (б. 1),

Центральна (б. 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70),

пров.Шкильный (б. 7),

пров.Ювилейный (б. 1, 2, 4, 7, 12, 14).

С 8 до 17 часов из-за выполнения работ по капитальному ремонту электричество исчезнет в сселе Баливка на улицах:

Балив чотырьох братив (б. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 34, 36, 40, 42, 44, 48),

Жовтнева (б. 14, 29),

пров.Лисовый (б. 2, 4, 14),

Лугова (б. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13),

Мыру (б. 1/1, 2, 6, 8, 11/1),

пров.Ричковый (б. 1/5, 3, 5, 9, 11),

Соснова (б. 4, 8, 9, 10/3, 13),

пров.Тараса Шевченка (б. 7),

Червоноармийська (б. 15),

Ювилейна (б. 6)

С 8 до 17 часов село Висычи частично обесточат. Электричество исчезнет на улицах:

пров.Дачный (б. 1, 3, 5),

пров.Зеленый (б. 1, 2),

пров.Перемогы (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),

Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36),

Ставкова (б. 3),

пров.Ставковый (б. 2, 4, 8, 12, 18, 20),

пров.Тараса Шевченка (б. 1, 3, 4),

Ювилейна (б. 8),

пров.Ювилейный (б. 6)

Также с 8 до 17 часов с ограничения столкнется деревня Ганжи. Электричество выключат в домах, расположенных по следующим адресам:

пров.Дачный (б. 1, 2, 4, 6, 8),

пров.Луговый (б. 1),

Паисия Велычковського (б. 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-А, 34, 36, 40, 42, 44),

пров.Ричковый (б. 2),

Рична (б. 3, 5, 5 а),

Юбилейна (б. 12/1),

пров.Ювилейный (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14)

