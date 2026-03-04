В Полтаве были введены новые временные ограничения, касающиеся движения транспорта на нескольких центральных улицах.

Ограничения движения транспорта в Полтаве начали действовать после того, как на канализационном коллекторе "Полтававодоканала" произошла авария, сообщает Politeka.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Сенной и Капитана Владимира Киселева, где сходятся два канализационных коллектора.

Верхний коллектор раньше был отремонтирован, но нижний оставался без ремонта и именно он провалился, создав критическую ситуацию.

Коммунальщики установили наземную перекачку, начали снятие асфальтного покрытия и выемку грунта с помощью экскаватора.

В связи с аварией на заседании исполкома Полтавского городского совета было принято решение о временном ограничении движения транспорта в Полтаве на этом участке.

Для проведения ремонтных работ частично закрыли проезд по улице Сенной в полосе ближе к гостинице «Киев» и полностью перекрыли улицу Капитана Владимира Киселева. На время ремонта также подверглись корректировкам троллейбусы.

Городской совет сообщает, что официально перекрытия будут действовать два месяца, хотя коммунальщики надеются завершить работы через месяц, если погодные условия будут благоприятными.

Кроме того, ограничение движения транспорта в Полтаве распространили на улицу Решетиловскую из-за ремонта еще одного аварийного коллектора. На этом же отрезке продолжили перекрытие на перекрестке с улицей Петра Дорошенко до 26 апреля 2026 года.

Местные жители и водители получили рекомендацию заранее планировать маршруты, учитывая изменения.

Власти подчеркивают, что работы проводятся в приоритетном порядке, ведь восстановление канализационной системы является критически важным для обеспечения бесперебойной работы городского водоснабжения и безопасности населения.

