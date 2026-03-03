Графики отключения света в Запорожье и области на 4 марта вводятся через плановые и профилактические работы.

Графики отключения света в Запорожье и области на 4 марта будут продолжаться дополнительные ограничения, затрагивающие отдельные адреса, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в «Запоріжжяобленерго».

Графики отключения света в Запорожье и области на 4 марта вводятся из-за плановых и профилактических работ, которые будут проводить энергетики. Энергетики рекомендуют заранее проверять актуальные графики отключения света, планировать свое время с учетом возможных перерывов в электроснабжении.

С 9:30 до 17 часов электричество будет выключаться в Запорожье. Из-за планового ремонта в пределах города свет будут выключать по следующим адресам:

Вузивська: 21, 23, 25, 25А, 27А, 28;

Героив полку "Азов" (бул. Гвардийський): 73-89;

Дунайська: 3, 3А;

Електролизна: 15-31, 31А, 26-30;

Ивана Огиенка (Гастелло): 11-19, 21А, 10-20;

Ужгородська: 3, 5-13, 6-16;

переулок Рудный: 1-7, 2-6.

В Запорожской области будут также проводить профилактические работы. Однако они относятся только к отдельным населенным пунктам. В частности, с 9 до 17 часов из-за ремонта электрооборудования не будет света в селе Ивано-Ганнивка. Обесточивание ожидают следующие адреса:

улица Вызволення 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 14а, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 13, 17, 27

улица Мокро-Московська 1, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 35, 37, 4, 6, 12, 16, 20, 22, 22а, 32, 34, 36.

Также ограничения будут продолжаться в тот же часовой промежуток, с 9 до 17 часов, в пгт. Новомыколаивка. Однако обесточат только дома, расположенные по следующим адресам:

улица Ивана Клевчука, 83, 85, 89, 91.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кому может быть предоставлена ​​эта поддержка.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: куда обращаться за гуманитарной помощью.

Как сообщала Politeka, Завершение отопительного сезона Запорожье: когда жители останутся без тепла.