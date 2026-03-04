Подорожание продуктов в Полтавской области уже ощутили потребители, покупающие еженедельно базовые позиции в супермаркетах региона.

Подорожание продуктов в Полтавской области коснулось всех основных категорий продовольственных товаров, сообщает Politeka.

О подорожании продуктов в Полтавской области свидетельствуют данные официального сайта Минфина.

Среди хлебобулочных изделий больше поднялась стоимость хлеба ржаного Столичного. По состоянию на 10.02.2026 в Metro за 950 грамм просили 46,50 грн, тогда как в январе средняя цена составляла 44,95 грн.

Индекс потребительских цен на этот хлеб в феврале составил 101,73%, что отражает рост на 1,73% по сравнению с предыдущим месяцем.

Не менее ощутимым для семейного бюджета стало подорожание продуктов в Полтавской области среди мясной продукции.

Буженина Ятрань в феврале в среднем стоит 736,87 грн за килограмм. В разных супермаркетах ценники значительно разнятся: в Metro – 826,20 грн, в Novus – 749,00 грн, в Megamarket – 635,40 грн.

Для сравнения, в январе средняя стоимость составила 708,67 грн. Индекс потребительских цен на буженину в феврале составил 100,78%, что означает повышение на 0,78% по сравнению с январем.

Фрукты также выросли в цене, особенно мандарины, традиционно пользующиеся спросом в зимний период. Средняя стоимость на них в феврале составила 84,40 грн за килограмм.

В сети Auchan мандарины продают по 69,90 грн., в Megamarket – 113,40 грн., а в Metro – 69,90 грн. В январе средняя цена составила 70,83 грн.

Это подтверждает тенденцию сезонного и общего повышения стоимости фруктов в магазинах нашего региона.

Эксперты говорят, что экономическая ситуация в стране вносит свой вклад в рост цен. Расходы производителей на корма, электроэнергию и заработную плату заставляют магазины поднимать цены.

