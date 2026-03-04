Графика отключения света в Чернигове на 5 марта касается только отдельных улиц города.

Украинцам показали дополнительные графики отключения света в Чернигове, которые запланированы на 5 марта из-за профилактических работ в сетях, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в «Чернігівобленерго».

Графика отключения света в Чернигове на 5 марта касается только отдельных улиц города. Следует подготовиться к ним, чтобы минимизировать бытовые неудобства.

С 9 до 17 часов дополнительно обесточат часть города. Ограничения будут продолжаться по следующим адресам:

Билоуська — 2, 6, 11–13, 15, 17–20

Вышнева — 1–2, 4–10, 18, 7А

Гарамив — 10, 12, 12А, 14, 14А, 15–19, 21, 21А, 23, 25

Дачне товарыство Лелека — 15–17, 21, 26–27

Дмытра Бортнянського — 6, 8, 11, 11А, 13–20, 19А, 20Б, 22, 24, 26, 26А, 28, 30

Забаривськый — 1, 3–4

Земська — 77А, 79А, 81, 83, 85

Кыбальчыча — 2, 4, 5А, 6, 6А–6Б

Кырыла Розумовського — 14, 24, 26, 32, 34, 36, 38–47, 39А–39Б, 41А–41В, 47А, 49, 49А, 51, 53, 53А, 55, 57, 59, 59А–59Б, 61, 61А–61Г, 63, 63А, 65, 65А–65Б, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77Б, 79, 81, 81А, 83, 83А, 85, 87, 89, 89А

Кочергы — 1–21, 23, 4А

Лисова — 14Б, 16, 18, 20, 22, 24–41, 43, 45, 47, 49, 25А

Мыру — 94, 96, 96А, 98, 100, 102, 104, 106, 108

Набережна — 2, 31, 33, 11111

Национальнои Гвардии — 23, 25, 27, 29, 31, 33А, 46–49, 51

Нова — 3, 10, 24, 30, 32

Олексия Сенюка — 34, 36, 36А, 38, 40

Перша Набережна — 21, 41, 45, 45А, 47, 49

Пивнична — 34А–34В, 36, 36А, 38, 40–55, 57, 59, 41А, 45В, 48А, 52А

Полуботка — 97, 99, 101, 103, 107А–107В

Садова — 5, 8, 15, 17–21

Соловина — 1, 3–7, 11, 13–14

Соловиный — 2, 10

Сосныцька — 41, 43, 45–64, 66, 68, 70, 72, 47А–47Б, 49А–49Б, 61Д

Сосницькый — 4–9, 13, 19

Степный — 1–2, 4–5, 7–11, 13

Степова — 1–3, 6–9, 11, 14, 16–18, 21–23, 25–28, 31, 33

Тролейбусна — 21

Тролейбусный — 2, 2А, 4, 6, 8

Швейцаривка — 2А, 3–5, 7, 9, 11, 11А, 17, 17А

Шевченка — 93А, 125, 127, 127А, 129, 131, 131А, 133, 135, 135А, 137, 137А, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 151В, 153, 155

Шевчука — 4

Яблунева — 1–7, 1А, 2Б, 3А, 5А, 8А

