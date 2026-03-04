Графики отключения света в Сумской области связаны с обслуживанием электросетей на 5 марта.

В Сумской области вводятся дополнительные графики отключения света из-за плановых и профилактических работ в электросетях на 5 марта, сообщает Politeka.net.

О запланированных мероприятиях рассказали в пресс-службе «Сумиобленерго».

Графики отключения света в Сумской области на 5 марта связаны с обслуживанием электросетей и выполнением необходимых профилактических работ. Свет будут выключаться в установленные часы.

Так, графики отключения света охватят город Глухив, однако ограничения продлятся с 9 до 15 часов в домах, расположенных по следующим адресам:

Боинськый — 1–24, 26, 26А, 28, 30, 30Г, 32, 34

Б.Хмельныцького — 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49

Заводська — 1–61, 63, 65, 67, 69 (у т.ч. 2А, 13А, 24А, 41А, 54А)

Зарична — 80–130А

Кырыла Розумовського — 1–8, 10–13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Комунальна — 1–31, 33 (у т.ч. 27А)

Также электричества не будет в населенном пункте Лебедын. Обесточат с 9 до 15 часов следующие улицы:

Межова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Тараса Шевченка — 75, 77, 79, 81, 83, 85, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 108

Незалежности — 31, 33, 48, 50

Пылыпынська — 107, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 123, 125, 127

Зализнычна — 3, 24, 40Б, 42, 44, 44/9, 44Б, 44В, 44Г, 44Д/1, 44Н, 46, 50, 52, 441Г

Вокзальна — 2Г, 2Д, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 34

Заводськый — 8

Кроме этого, ограничения с 08:30 до 14:30 часов охватят город Конотоп, однако будут выключать электричество в домах, расположенных по адресам:

1-Й Заричнои — 3, 4, 5, 6

2-Й Заричнои — 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 10, 12

3-Й Заричнои — 1, 4, 6, 8, 10

Зарична — 1А, 1Б, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

2-Й Сонячнои — 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Мальовныча — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Пушкина — 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 50

Володымыра Ивасюка — 21, 43

Ивана Марчука — 4

Интернатна — 103

