Новая система оплаты за проезд в Виннице позволяет быстро приобрести электронный билет без наличных и очередей.

В городе внедрена Новая система оплаты за проезд в Виннице, которая работает через цветные QR-коды в общественном транспорте, сообщает Politeka.

О запуске сообщили в местной транспортной компании. Специальные наклейки постепенно появляются в автобусах, трамваях и троллейбусах.

QR от ПриватБанка обозначены желтым, от monobank – розовым. В то же время расчет возможен картой любого финансового учреждения.

Чтобы купить билет, пассажиру нужно выбрать банк, отсканировать код и подтвердить операцию в приложении. После этого на экране смартфона отображается электронный документ с таймером действия 60 минут.

Через сервис «Приват24» пользователь сканирует отметку, выбирает количество поездок и способ списания средств, после чего нажимает «Купить». Электронный проездной хранится в разделе «Еще – Транспорт – Городской транспорт».

При сканировании камеры телефона открывается страница в браузере. Там нужно выбрать пункт «Проезд», определить количество билетов и оплатить через Google Pay, Apple Pay или банковскую карту. Для клиентов monobank процедура упрощена – достаточно подтвердить платеж, после чего файл автоматически открывается.

Также следует отметить, что билет сразу отображается на дисплее. Для проверки действительности система использует геолокацию, а в самом документе указывается бортовой номер транспорта.

Таким образом новая система оплаты за проезд в Виннице позволяет быстро приобрести электронный билет без наличных и очередей, а также обеспечивает контроль времени его использования в течение одного часа.

