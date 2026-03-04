Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове начали предоставлять в рамках гуманитарной инициативы, направленной на поддержку семей в сложных условиях.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове распределяют благотворители организации «Содействие», сообщает Politeka.

Информацию о старте программы обнародовали в Facebook, где команда подробно объяснила, кому именно адресована помощь и как она реализуется.

Инициатива охватывает семьи с детьми, проживающими в общинах, приближенных к зоне боевых действий, и нуждаются в дополнительной поддержке в холодный сезон.

Проект внедряется совместно с Ukraine Children's Action Project и стремится обеспечить людей самым необходимым в период низких температур.

Волонтеры формируют наборы бесплатных продуктов длительного хранения для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, которые помогут семьям обеспечить базовые потребности.

Кроме продовольствия, готовятся теплые пледы, которые должны стать дополнительной поддержкой для семей с детьми.

Особое внимание уделяется жителям территорий, где люди регулярно сталкиваются с перебоями электроснабжения, нехваткой тепла и ограниченным доступом к товарам первой необходимости.

Программа зимней поддержки реализуется при поддержке «Действий для детей Украины». Организаторы подчеркивают, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове и других общинах региона направлены на сотни семей, которые из-за войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Гуманитарная помощь призвана частично снизить нагрузку на семейные бюджеты и помочь людям пережить холодный период без критических трудностей.

На фоне постоянных вызовов военного времени такие инициативы позволяют людям почувствовать стабильность и заботу.

