Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области отражает реальные экономические показатели отрасли.

С начала 2026 г. в Одесской области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщает Politeka.

С января действуют обновленные цены на водоснабжение и канализацию в местных общинах. Изменения связаны с ростом минимальной зарплаты, прожиточного минимума и стоимости электроэнергии, что повлияло на расходы предприятий.

Кубометр воды теперь стоит 38,87 грн – на 7,2% больше, чем раньше. При отводе стоков установлено 47,62 грн за кубометр, что на 17,4% превышает предыдущую ставку.

В Водоканале объясняют, что предыдущие тарифы покрывали лишь около 91% фактических расходов. Дополнительные средства будут направлены на оплату труда персонала, энергоресурсы и социальные начисления. План на 2026 год предусматривает подачу более 478 тысяч кубометров воды и прием около 255 тысяч кубометров стоков.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области отражает реальные экономические показатели отрасли. Жителям советуют своевременно передавать показатели счетчиков, экономно использовать ресурсы и планировать расходы.

Местные власти призывают проверять официальные сообщения и своевременно оплачивать счета. Для социально уязвимых категорий предусмотрены льготы и государственная помощь, что частично компенсирует дополнительную финансовую нагрузку.

Рациональное использование услуг помогает сохранять стабильность сетей и снижает риски аварий в жилых домах.

Последующие изменения тарифов будут приниматься с учетом экономической ситуации и фактических показателей работы предприятий.

