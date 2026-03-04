Графику отключения света в Запорожье и области на 5 марта следует учесть при планировании своего дня.

Были составлены детальные графики отключения света в Запорожье, которые вводятся в черте города на 5 марта, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в «Запоріжжяобленерго».

Графики отключения света в Запорожье на 5 марта будут действовать через плановые и профилактические работы, проводимые энергетикой. Поэтому рекомендуем заранее проверять актуальные графики отключения света и планировать свое время с учетом возможных перерывов в электроснабжении.

С 9 до 17 часов из-за планового ремонта энергооборудования. Однако они коснутся только части Запорожья. В частности, в это время будут обесточены дома по следующим адресам:

Володымыра Украинця (Новокузнецька): 10, 10 (9 пов) п.1,2, 10 (9 пов) п.3,4, 10 (9 пов) п.5-7, 12, 12 п.1,2, 12 п.3,4, 6

Деповська: 21, 23а, 23б, 25, 29, 29с, 31с, 35с, 39с, 24, 28с, 30с, 32с, 34а, 34, 40с, 39с/2, 41а, 41с, 51с, 53с, 55а, 57, 59с, 40, 42, 42с, 50с, 52с, 54с, 56, 58, 60, 61, 61а, 63, 62, 62/1, 62/2, 64, 66, 68, 65/1, 65/2, 65а, 67, 67а, 69, 70, 72г, 78а, 80

Затышна: 10, 32, 34, 48, 12, 30, 17, 19, 37, 40, 2, 11, 14, 18, 21, 33, 35, 39, 41, 42

Омельченка: 2, 4

С 9 до 17 часов из-за срочного ремонта электрооборудования исчезнет свет. В этой связи не будет электричества в домах, расположенных на следующих улицах:

Будивельна: 1, 5-13, 15, 2, 2а, 2б, 4, 6-18

Вахтова: 1-11, 13, 15а, 15-21, 2-12, 21а, 21б, 21в, 21е, 21с

Глебова: 2, 4, 3-11, 4а, 6-20

Знаменська: 1-11, 2-18, 20

Литня: 1а, 3, 9-13, 2 а(оп 34),2-6

Мытрополита Шептыцького (Белинського): 52-56, 61, 67, 58-80, 69-95

Поликлинычна: 9

Продольна: 28-34, 38-52, 54, 35-57, 54а, 56-62

Саперна: 1-13, 2-18, 17

Ялынкова (Крупськои): 1-5, 13, 2

С 9:30 до 17 часов также будут продолжаться дополнительные отключения электричества. Они охватят следующие адреса:

Вузивська: 21, 23, 25, 25А, 27А, 28

Дунайська: 3, 3А

Електролизна: 15-31, 31А, 26-30

Ивана Огиенка (Гастелло): 11-19, 21А, 10-20

