Ограничение движения в Харькове будет действовать до завершения ремонтных мероприятий.

Ограничение движения в Харькове ввели на одной из центральных улиц из-за ремонта газопровода, сообщает Politeka.

С сегодняшнего дня и до 6 марта транспорт не сможет проехать по участку улицы Леся Курбаса — от проспекта Независимости до улицы Бориса Чичибабина.

В департаменте строительства и путевого хозяйства горсовета сообщили, что перекрытие связано с проведением работ на сетях. В этот период проезд указанным отрезком полностью запрещен.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и учитывать временные изменения. Объезд возможен через улицы Юры Зойфера, Бориса Чичибабина, проспект Науки, проспект Независимости и другие близлежащие пути.

По информации городских служб, ограничение движения в Харькове будет действовать до завершения ремонтных мероприятий. После этого проезд возобновят в обычном режиме.

Кроме того, в Харькове также сообщалось о новом графике движения поездов. Он предполагает, что дополнительный пассажирский состав начал курсировать с 7 февраля 2026 года.

Поезд отправляется из областного центра в 09:00 и прибывает в Сумы в 12:17. В обратном направлении отправление запланировано на 12:56, прибытие – в 16:01. Вдоль маршрута предусмотрены остановки в Люботине, Богодухове, Кириковке и Тростянце-Смородино.

В составе – купейные и плацкартные вагоны с сидячими местами. Нечетные места расположены у окна, парные – у прохода.

В городе пассажиры дополнительного рейса могут удобно пересаживаться на экспрессы в Киев, Львов, Одессу, Ужгород, Ворохту, Ивано-Франковск, Черновцы, а также на международные направления в Хелм и Перемышль.

