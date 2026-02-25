Індексація пенсій з 1 березня у Харківській області забезпечить додаткову допомогу.

З 1 березня 2026 року в Харківській області стартує індексація пенсій з підвищенням на 12,1%, повідомляє Politeka.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді зазначив, що підвищення торкнеться всіх пенсіонерів, які отримують виплати через Пенсійний фонд.

Нова індексація перевищує рівень інфляції попереднього року на 4%, тому громадяни похилого віку вже з березня отримають більші виплати.

Фінансова стабільність Пенсійного фонду стала ключовим фактором для змін. Бюджет на 2026 рік сформований збалансованим і бездефіцитним, його обсяг перевищує 1,2 трильйона гривень. Це гарантує регулярні нарахування для понад 10 мільйонів пенсіонерів.

Середній розмір виплат у 2026 році складає приблизно 6 500 гривень. Водночас понад 4,3 мільйона громадян отримують менше шести тисяч, тож підвищення стане частиною комплексних заходів для покращення фінансового стану літніх людей.

Денис Улютін повідомив, що Міністерство розробляє нову модель пенсійної системи та фіналізує законопроект, який гарантуватиме довгострокову стабільність і справедливість виплат для різних категорій одержувачів.

Експерти радять пенсіонерам стежити за повідомленнями Пенсійного фонду та підготувати документи для безперебійного нарахування збільшених сум. Крім того, зміни відкривають шлях до перегляду соціальної підтримки малозабезпечених громадян.

Ця індексація стане важливим кроком для стабільного життя літніх людей та підвищить рівень їх фінансової безпеки.

Індексація пенсій з 1 березня у Харківській області забезпечить додаткову допомогу для тисяч одержувачів та зміцнить їхній бюджет.