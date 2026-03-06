Из-за изменения прожиточного минимума пересмотрели и предельный уровень дохода семьи, дающий право на денежную помощь для ВПЛ в Кировоградской области, пишет Politeka.net.

Как сообщили в ПФУ, из-за изменения прожиточного минимума пересмотрели и предельный уровень зароботка семьи, дающий право на выплаты.

С начала 2026 года изменились правила назначения денежной помощи на проживание для переселенцев в Кировоградской области. В этой связи у тех, кому выплаты раньше отменили, теперь появился шанс вернуть их.

В Пенсионном фонде объясняют: с января прожиточный минимум для потерявших трудоспособность людей составляет 2595 гривен. Это означает, что пособие на проживание продолжают выплачивать, если зароботок на одного члена семейства не превышает 10380 гривен (2595×4). Ранее эта сумма составила 9444 гривны. При расчете учитывают доходы всей семьи и делят их на всех живущих вместе.

Впрочем, предусмотрено важное исключение. Для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц проживание обычно продолжается автоматически — без учета совокупного дохода семейства.

Это касается:

пенсионеров, если размер их пенсии не превышает 10380 гривен;

лиц с инвалидностью I и II групп;

детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа до достижения 23 лет;

приемных родителей, родителей-воспитателей и опекунов таких детей.

Если возникают вопросы относительно того, учитывается ли доход вашей семьи при назначении выплат или по какой причине помощь была прекращена, рекомендуется обратиться за разъяснениями в Пенсионный фонд.

