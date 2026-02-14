Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области ориентирована на пожилых и другие категории.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется через центр «Единение», который работает с людьми почтенного возраста и внутри перемещенными лицами, сообщает Politeka.

Ячейка функционирует в пределах Александровской общины.

Посетителям передают продуктовые наборы, гигиенические средства и вещи первой необходимости. Поддержку получают как местные жители, так и переселенцы.

Волонтеры проводят индивидуальные консультации, объясняют условия государственных программ и помогают сориентироваться в доступных форматах социальной поддержки. Центр стал важной точкой для уязвимых категорий населения.

Особое внимание уделено Покровскому направлению, где количество обращений остается высоким. Ресурсы передают одиноким гражданам и семьям, которые не могут самостоятельно обеспечить основные потребности.

Прием осуществляется по будням с 9:00 до 17:00. Специалисты прорабатывают заявки, дают разъяснения и сопровождают при подготовке необходимых документов.

По словам организаторов, гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области ориентирована на пожилых людей, лиц с инвалидностью и граждан с тяжелыми заболеваниями. Актуальные графики выдачи публикуют в официальном Telegram-канале центра.

Жителям советуют отслеживать сообщения и обращаться раньше времени, чтобы получить поддержку без задержек и стабилизировать повседневные потребности.

Кроме того, гуманитарную помощь можно получить и в Одессе. Проект работает на постоянной основе и предусматривает не только горячие обеды, но возможность получить теплые напитки и консультации от волонтеров.

