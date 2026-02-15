Несмотря на повреждения местных масличных предприятий, дефицит продуктов в Кировоградской области не ожидается, сообщает Politeka.

Внутреннее потребление подсолнечного масла составляет всего 5,6–8% общего производства страны, что обеспечивает стабильный запас для магазинов и рынка.

Министерство экономики уверяет, что цены на большинство товаров будут оставаться неизменными. Аналитики АПК-Информ отмечают факторы, которые потенциально могут повлиять на стоимость масла в ближайшее время. Эксперт Светлана Киричок объясняет: «Повышение цен может происходить из-за растущего спроса на экспорт, ограниченной активности аграриев в продажах сырья и производственных рисков».

Кроме того, дополнительные расходы возникают из-за дефицита электроэнергии, потребности в генераторах, логистики и страховых платежей. Однако существенного удорожания социально важного масла не следует ожидать.

Государственное регулирование цен на подсолнечное масло действует с 30 декабря 2021 года. При повышении стоимости свыше 15% продавцы должны сообщать покупателям за месяц, при 10-15% - за две недели, а при 5-10% - за три дня. Торговая надбавка ограничена 10% оптовой цены производителя или таможенной стоимости.

Таким образом, дефицит продуктов в Кировоградской области будет минимальным, а государственное регулирование помогает сдерживать потенциальный рост цен для населения. Жителям советуют внимательно отслеживать цены, планировать покупки и сохранять спокойствие, чтобы обеспечить стабильную поставку необходимых товаров.

Регулярная планировка покупок и умеренное пополнение запасов поможет избежать ненужной паники и обеспечить комфортную жизнь в условиях рынка.

