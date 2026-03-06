Через зміну прожиткового мінімуму переглянули й граничний рівень доходу сім’ї, що дає право на грошову допомогу для ВПО у Кіровоградській області, пише Politeka.net.

Як повідомили у ПФУ, через зміну прожиткового мінімуму переглянули й граничний рівень доходу сім’ї, що дає право на виплати.

З початку 2026 року змінилися правила призначення грошової допомоги на проживання для переселенців у Кіровоградській області. У зв’язку з цим у тих, кому виплати раніше скасували, тепер з’явився шанс повернути їх.

У Пенсійному фонді пояснюють: з січня прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, становить 2595 гривень. Це означає, що допомогу на проживання продовжують виплачувати, якщо дохід на одного члена сім’ї не перевищує 10380 гривень (2595 × 4). Раніше ця сума становила 9444 гривні. При розрахунку враховують доходи всієї сім’ї та поділяють їх на всіх, хто живе разом.

Втім, передбачено важливий виняток. Для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб допомога на проживання зазвичай продовжується автоматично — без урахування сукупного доходу родини.

Це стосується:

пенсіонерів, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 10 380 гривень;

осіб з інвалідністю І та ІІ груп;

дітей з інвалідністю віком до 18 років;

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа до досягнення 23 років;

прийомних батьків, батьків-вихователів і опікунів таких дітей.

Якщо виникають питання щодо того, чи враховується дохід вашої сім’ї при призначенні виплат або з якої причини допомогу було припинено, рекомендується звернутися за роз’ясненнями до Пенсійного фонду.

