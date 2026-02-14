Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области продолжит выплачиваться переселенцам, а еще одна категория украинцев сможет получить финансовую поддержку, передает Politeka.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Козырь.

С февраля выплаты для детей внутриперемещенных лиц будут составлять 3 000 гривен на аренду жилья ежемесячно.

Парламентарий отметил, что финансирование уже предусмотрено в государственном бюджете и не требует дополнительных расходов или внешних займов. Общая сумма программы составляет около 7 млрд. грн. и будет обеспечена путем перераспределения тех бюджетных инициатив, которые не работали или использовались минимально.

Государственная поддержка охватит всех детей переселенцев без исключения независимо от уровня доходов их семей. В общей сложности речь идет о более чем 400 тысячах детей по всей стране, которые смогут получить помощь.

После принятия соответствующего постановления Кабинета Министров переселенцам предположительно придется обновить или повторно подать документы. Это связано с изменениями жизненных обстоятельств: часть людей переехала в другие регионы, некоторые уехали за границу, а другие вернулись на временно оккупированные территории. Для правильного начисления выплат государство должно актуализировать информацию о месте проживания и статусе получателей.

Также правительство повысило предельный уровень дохода, дающего право на получение помощи ВПЛ, с 9 444 грн до 10 380 грн на одного человека. Это позволяет расширить круг получателей, в частности, вернуть финансовую поддержку пенсионерам и семьям переселенцев, которые ранее были исключены из-за формальных ограничений доходов.

Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области становится доступнее, а ее расширенный охват помогает семьям, которые из-за войны потеряли стабильные источники доходов, обеспечивать расходы на проживание и аренду жилья.

