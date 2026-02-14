Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области продолжит выплачиваться переселенцам, а еще одна категория украинцев сможет получить финансовую поддержку, передает Politeka.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Козырь.

С февраля выплаты для детей внутриперемещенных лиц будут составлять 3 000 гривен на аренду жилья ежемесячно.

Парламентарий отметил, что финансирование уже предусмотрено в государственном бюджете и не требует дополнительных расходов или внешних займов. Общая сумма программы составляет около 7 млрд. грн. и будет обеспечена путем перераспределения тех бюджетных инициатив, которые не работали или использовались минимально.

Государственная поддержка охватит всех детей переселенцев без исключения независимо от уровня доходов их семей. В общей сложности речь идет о более чем 400 тысячах детей по всей стране, которые смогут получить помощь.

выплаты, субсидия, почта

После принятия соответствующего постановления Кабинета Министров переселенцам предположительно придется обновить или повторно подать документы. Это связано с изменениями жизненных обстоятельств: часть людей переехала в другие регионы, некоторые уехали за границу, а другие вернулись на временно оккупированные территории. Для правильного начисления выплат государство должно актуализировать информацию о месте проживания и статусе получателей.

Также правительство повысило предельный уровень дохода, дающего право на получение помощи ВПЛ, с 9 444 грн до 10 380 грн на одного человека. Это позволяет расширить круг получателей, в частности, вернуть финансовую поддержку пенсионерам и семьям переселенцев, которые ранее были исключены из-за формальных ограничений доходов.

Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области становится доступнее, а ее расширенный охват помогает семьям, которые из-за войны потеряли стабильные источники доходов, обеспечивать расходы на проживание и аренду жилья.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: какой проблемы ждать.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком: как выросли цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: почему выплаты могут не поступить.