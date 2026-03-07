Каждый желающий может обратиться в центр, чтобы воспользоваться гуманитарной помощью для пенсионеров в Полтавской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области расширяется благодаря запуску новых программ поддержки граждан преклонных лет, сообщает Politeka.net.

Инициатива ориентирована на местных жителей и внутренне перемещенных лиц старше 60 лет.

Проект реализует фонд "Каритас Полтава" в партнерстве с Caritas Luxembourg и Caritas Austria. В рамках программы открыт социально-реабилитационный центр, где бесплатно предоставляют комплекс услуг нуждающимся в регулярном сопровождении.

В заведении проводят базовые медицинские обследования: измеряют давление, уровень глюкозы, сатурацию, выполняют электрокардиограмму. Доступны физиотерапевтические процедуры, включая магнитотерапию, УВЧ, прессотерапию, а также сеансы в соляной комнате. Отдельное внимание уделяется лечебной гимнастике для поддержания подвижности и общего тонуса.

Психолог работает индивидуально и с группами, помогая снизить стресс и улучшить эмоциональное состояние. Для досуга организуют арттерапию, кинопоказы, встречи, музыкальные и танцевальные события, творческие мастер-классы.

Каждый день посетителям подают горячие обеды. Именно в комплексном формате действует гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области, сочетая питание, медицинские услуги и социальное сопровождение.

Пространство работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: Полтава, улица Семена Антонца, 24. Жителям советуют следить за обновлениями и приходить по графику, чтобы получить услуги без очередей.

Организаторы отмечают, что инициатива имеет долгосрочную цель обеспечить стабильную поддержку старшему поколению и постепенно расширять перечень доступных сервисов.

Каждый желающий может обратиться в центр, чтобы воспользоваться гуманитарной помощью для пенсионеров в Полтавской области и получить комплексную поддержку.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Полтавской области: где можно иметь от 12 тысяч зарплаты в месяц.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что известно о новых расценках.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: чего ожидать переселенцам в декабре.