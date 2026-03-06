Дефицит продуктов в Николаевской области пока не считает критическим.

Дефицит продуктов в Николаевской области может проявиться из-за нехватки гречихи на внутреннем рынке Украины, сообщает Politeka.net.

По оценкам экспертов аграрного сектора, нынешние объемы сбора этой культуры стали одними из самых низких за последние десятилетия.

О ситуации сообщает AgroReview со ссылкой на исполнительного директора Международной ассоциации гречки Сергея Громового. По его словам, прошлый сезон оказался сложным для производителей, а урожайность крупяной культуры снизилась до уровня, который последний раз фиксировали более двадцати лет назад.

Из-за сокращения производства спрос на рынке превышает предложение. В таких условиях поставка из-за границы становится ключевым способом стабилизировать ситуацию. Раньше среди основных экспортеров были Украина, Китай и Россия, однако сейчас картина изменилась: китайские компании чаще закупают зерно, а украинские хозяйства не имеют достаточных объемов для активной торговли.

Отдельную роль играют косвенные каналы поставок. По словам эксперта, прямой импорт из России заблокирован из-за войны, однако продукция может попадать на рынок через другие государства. В частности, используется схема по переработке в Казахстане, после которой товар оформляется как местный.

Аналитики прогнозируют, что импортные партии помогут сдержать резкое удорожание. Примерная цена гречки может колебаться в пределах 60–90 гривен за килограмм в зависимости от ситуации на рынке.

В то же время, дефицит продуктов в Николаевской области пока не считают критическим. Эксперты предполагают, что стабильность снабжения и новый урожай способны постепенно выравнять баланс между спросом и предложением.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: правила выдачи изменились, как именно.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь в Одесской области: как получить более 6 тысяч гривен.