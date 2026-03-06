Пенсионеры, являющиеся получателями доплат в Одесской области, интересуются, есть ли какие-либо изменения в размере надбавок в 2026 году.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области с 1 января 2026 года изменились в связи с ростом минимальной пенсии, используемой в качестве базы для перечисления надбавок за сверхурочный страховой стаж, сообщает Politeka.

Как разъяснили на официальном сайте ПФУ, это означает, что пенсионеры в Одесской области, у которых страховой стаж больше нормы, получают большую доплату без необходимости подавать дополнительные заявления.

В частности, изменения коснулись женщин со стажем более 30 лет и мужчин с более 35 лет страхового стажа, включая тех, кто имеет льготный стаж по Списку №1.

Ежемесячная надбавка за каждый год работы сверх норматива теперь составляет 1% от минимальной пенсии, то есть 25,95 гривны.

На практике это означает, что женщина со страховым стажем 40 лет получает 259,50 грн вместо 236,10 грн в прошлом году, а мужчина с таким же стажем – 128,75 грн вместо 118,05 грн.

Таким образом, доплаты для пенсионеров в Одесской области выросли на 23,40 грн для женщин и на 10,70 грн для мужчин.

Пересчет производится автоматически, поэтому гражданам не нужно подавать заявления. Пенсионный фонд Украины осуществляет перерасчет с учетом актуального прожиточного минимума и страхового стажа.

Если лицо продолжает работать, новый размер выплат применяется с месяца, наступающего после увольнения. Кроме того, в 2026 г. в Украине произошло повышение базовых социальных показателей и ежегодная индексация пенсий.

Это частично компенсирует влияние инфляции и рост цен на потребительские товары. Благодаря этому часть украинцев уже получили повышенные пенсии в январе, а остальные получат их после проведения индексации в марте.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: кто может надеяться на поддержку.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: переселенцам дадут больше выплат, но повезет не всем.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе: как получить эту поддержку.