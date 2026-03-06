Ограничение движения транспорта в Черкассах было введено на улице Новопречистенской, где производят замену тепловой сети, сообщает Politeka.
По информации пресс-службы Черкасского городского совета, движение транспорта ограничили на отрезке между улицами Гоголя и Благовестной.
Работы выполняет Черкасская ТЭЦ, которая производит обновление инженерных коммуникаций. В городском совете отмечают, что осложнения временные и связаны исключительно с необходимостью проведения ремонта.
Важно, что неудобства местные жители будут испытывать в период со 2 марта по 15 апреля 2026 года.
Водителям советуют заранее планировать маршруты и учитывать перекрытие этого участка. В то же время, в Черкассах уже действует еще одно временное ограничение движения транспорта.
До 7 марта продлен запрет на курсирование автомобилей по улице Гоголя из-за ремонта на канализационном коллекторе. Таким образом, неудобства обуревают сразу несколько участков.
На фоне изменений в организации проезда авто, в городе продолжается обновление общественного транспорта. На этой неделе на маршрут № 31, соединяющий Химпоселок с Дахновкой, выехал новый крупный автобус марки Volvo.
Его выпустил частный перевозчик "Чарз-Авто", обслуживающий это направление. Автобус рассчитан более чем на 60 пассажиров и приспособлен для людей с инвалидностью.
Директор предприятия Дмитрий Донец сообщил, что автобус является низкопольным и отвечает современным стандартам безопасности.
Салон оснащен системами кондиционирования воздуха и обогрева, что обеспечивает комфорт как в жару, так и в холодное время года.
