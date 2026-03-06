В Кировоградской области продолжают предоставлять бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров через социальные учреждения и гуманитарные штабы.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области можно получить в нескольких государственных учреждениях, сообщает Politeka.

Речь идет не только о выдаче наборов с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области, но и о комплексной поддержке для тех, кто покинул собственный дом из-за войны.

В частности, помощь оказывает областной социальный центр матери и ребенка. Здесь принимают переселенцев на ночлег, а некоторые семьи с детьми могут оставаться на несколько дней в период поиска постоянного жилья.

Людям созданы условия для временного проживания. Они могут приготовить еду, воспользоваться горячим душем и переночевать в надлежащих условиях.

Центр обеспечивает детским питанием, средствами гигиены для детей и постельным бельем. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров предоставляют благотворители.

Обратиться можно по телефону +380932946061. В заведении в Кировоградской области принимают исключительно внутренне перемещенные лица.

Еще одним центром поддержки является Центральноукраинский государственный дом художественного и технического творчества Helen Arutunian. Здесь можно получить гуманитарную помощь и консультацию психолога.

Во время воздушной тревоги люди могут воспользоваться подвальным хранилищем, где организовано дежурство ночью. В понедельник, среду и пятницу в 11:00 проводятся мастер-классы для детей и взрослых.

Также в регионе работает Гуманитарный штаб, где переселенцы могут получить горячие обеды, одежду, детское питание и еду с собой.

Пункт расположен в Школа УПК №26 ДОУ ДЮЦ "Зорецвит" по адресу Студенческий бульвар, 21. Прием осуществляют с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

