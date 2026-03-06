Подорожание продуктов в Киевской области связано с ростом затрат на транспортировку, сезонными колебаниями.

Подорожание продуктов в Киевской области стало заметно для местных жителей, свидетельствуют последние данные супермаркетов, сообщает Politeka.

Больше всего выросли цены на рыбу, фрукты и крупы, что оказывает непосредственное влияние на семейный бюджет.

Свежемороженая скумбрия подорожала до 281 грн. за килограмм. В Megamarket ее продают по 295 грн., а в Auchan и Novus – по 274 грн. По сравнению со среднемесячной ценой января (258,01 грн) повышение составило более 26 грн. Такая динамика отражает сезонный спрос и затраты на логистику.

Яблоки сорта Айдареда также подорожали: средняя цена достигла 54,30 грн за килограмм. В прошлом месяце она составила 52,80 грн. Незначительный рост на 1,50 грн объясняется повышенным спросом и изменениями в поставках.

Крупа пшена подорожала наиболее существенно среди бакалий: сейчас средняя цена составляет 39,40 грн за килограмм, что на 6,53 грн больше по сравнению с январем. В разных сетях варьируется от 38,90 грн у Metro до 39,90 грн у Auchan.

Эксперты отмечают, что подорожание продуктов в Киевской области связано с ростом расходов на транспортировку, сезонными колебаниями и общей инфляцией. Это заставляет потребителей внимательнее планировать покупки и сравнивать цены в разных магазинах.

Специалисты советуют обращать внимание на акции и выбирать продукты с длительным сроком хранения. Также стоит покупать товары впрок, когда цены стабильны, чтобы минимизировать затраты.

В целом тенденция повышения стоимости продовольствия в Киевской области отражает общегосударственные экономические процессы, и будет сохраняться как минимум несколько недель. Потребителям рекомендуют отслеживать индекс потребительских цен и онлайн-платформы для выгодных покупок.

