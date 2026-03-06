В Черкасской области наблюдается дефицит продуктов в виде гречки из-за низкого урожая и необходимости растущего импорта, сообщает Politeka.net.

По оценкам специалистов, прошлогодний урожай этой культуры стал одним из самых низких за последние 25 лет, что создало серьезную нехватку на внутреннем рынке.

Сергей Громовой, исполнительный директор Международной ассоциации гречихи, отмечает, что ситуация с урожаем в прошлом году напоминает события 2019 года. Производственные объемы вернулись к уровню лет с критически низким уборкой культуры, когда внутренний спрос не покрывался собственным производством. Эксперт отмечает, что только импорт способен компенсировать недостаток крупы в Украине и Черкасской области.

Когда-то главными экспортерами гречихи были Россия, Китай и Украина. Сегодня ситуация изменилась: Россия остается единственным активным поставщиком на внешние рынки, Китай больше импортирует, чем экспортирует, а у Украины нет достаточных мощностей для выхода на международный рынок.

Из-за полномасштабной войны прямые поставки из России заблокированы. Однако на рынке появились обходные маршруты. Продукция может поступать через Казахстан, где в рамках действующего соглашения о свободной торговле крупа перерабатывается и попадает в Украину под видом казахстанской.

Под видом казахстанской гречки может поступать российская продукция. Казахстан граничит с Алтайским краем, производящим около 50% российской крупы. На границе построены новые перерабатывающие заводы, где продукт получает казахстанскую маркировку», — объяснил Сергей Громовой.

По прогнозам экспертов, импортные поставки оказывают сдерживающий эффект на цены. Стоимость гречихи может колебаться от 60 до 90 гривен за килограмм в зависимости от объемов на рынке и спроса. Однако дефицит продуктов в Черкасской области оставляет часть населения без обеспечения стабильного обеспечения основной крупой, заставляя искать альтернативные варианты приобретения.

Эксперты советуют местным жителям контролировать закупки и обращать внимание на разные каналы поставок, чтобы избежать критических перебоев в обеспечении продуктами. Ситуация остается напряженной, а прогнозы в ближайшие месяцы свидетельствуют о возможном дальнейшем колебании цен.

