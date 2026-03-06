Новый график движения транспорта в Одессе предусматривает запуск дополнительного социального автобусного маршрута, потому рассказываем об этом больше.

Новый график движения транспорта в Одессе предусматривает курсирование автобуса по схеме троллейбусного маршрута №12 сообщением ул. Архитекторская – ул. Святослав Рихтер», сообщает Politeka.

Как проинформировали в пресс-службе городского совета, новый график движения транспорта в Одессе означает запуск отдельного маршрута, который начал действовать с 6 марта 2026 года и должен обеспечить более комфортное передвижение для жителей города.

Автобусы по обоим направлениям проходят через ул. Академика Королева, просп. Князя Ярослава Мудрого, просп. Небесной сотни, ул. М. Комарова, площадь Трибуны Героев, ул. Академика Филатова, пл. Бориса Деревянко и ул. Святослав Рихтер.

Время отправления от ул. Святослав Рихтер установлен на 06:15, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15 и 19:15, а от ул. Архитекторская – 06:15, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15

Согласно информации городского совета, новый график движения транспорта в Одессе учитывает потребности жителей, ежедневно пользующихся социальными маршрутами.

Особенно это касается тех, кто проживает в отдаленных районах и имеет ограниченную возможность быстро добраться до центральных точек города.

Городской совет обращает внимание на то, что детали работы маршрутов, в том числе изменения в расписании и времени работы, отклонения в курсировании автобусов, можно узнать в информационном центре по телефонам (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77 с понедельника по пятницу с 08:00.

По словам представителей городского совета, введение нового маршрута направлено на уменьшение нагрузки на уже существующие автобусные и троллейбусные линии.

