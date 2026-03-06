Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется совместно с международными партнерами.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области в 2026 году стартовала в рамках социальной инициативы поддержки пожилых граждан и уязвимых семей, сообщает Politeka.

Программу реализуют в Харькове и Изюме, ориентируя на восстановление поврежденного жилья и обеспечение базовых потребностей пострадавших от обстрелов или длительное время находившихся в опасных условиях.

Проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» предусматривает ремонт дверей, окон, кровли, восстановление стен и потолков. Объем работ определяют после технического осмотра каждого дома.

Подать заявку могут граждане от 60 лет, люди с инвалидностью, лица с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи, одинокие родители и беременные женщины. Каждое обращение рассматривается индивидуально, даже если не хватает части документов.

Для участия необходимо предоставить паспорт, подтверждение права собственности и справки о доходах. Консультанты сопровождают заявителей на всех этапах оформления.

Отдельное направление предполагает домашнее сопровождение одиноких пожилых людей и граждан с серьезными проблемами здоровья. Специалисты помогают в быту и повседневных делах.

Координаторы подчеркивают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется совместно с международными партнерами и направлена ​​на улучшение условий проживания. Жителям советуют следить за официальными сообщениями и обращаться на горячую линию для уточнения деталей участия.

Своевременная подача документов позволяет получить поддержку быстрее и обеспечить необходимые условия для безопасного проживания.

Каждый желающий может обратиться в центр, чтобы воспользоваться гуманитарной помощью для пенсионеров в Харьковской области и получить поддержку в быту и жилищных вопросах.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс