Подорожание продуктов в Харьковской области не критично, однако требует от потребителей внимательности при покупках.

Подорожание продуктов в Харьковской области затронуло несколько основных категорий товаров, от хлеба до овощей и молочных продуктов, сообщает Politeka.

Средняя стоимость продуктов повысилась, отражая сезонные колебания и логистику.

Ржаной хлеб «Столичный» весом 950 граммов в среднем стоит 46,60 грн. В Metro его продают именно по этой цене, что на 2,20 грн больше по сравнению со среднемесячным показателем января. Цена колебалась в течение месяца, достигая максимума 48,80 грн. в середине февраля.

Молочные продукты показывают схожую тенденцию. Сыр жесткий «Звени Гора» голландский 45% (285 гр) подорожал до 214 грн. Месяцем ранее средняя цена составляла 209 грн, то есть повышение составило 5 грн. Самые дешевые предложения фиксировались в начале февраля – 169 грн, что объясняют акционными предложениями и локальными колебаниями снабжения.

Овощи также подорожали: перец болгарский желтый достиг средней цены в 302,10 грн за килограмм. Максимальные значения – до 323,65 грн – наблюдались в конце февраля, минимум – 287,53 грн в первых числах месяца. Такие колебания связаны с сезонностью, транспортными издержками и спросом в регионе.

Эксперты отмечают, что подорожание продуктов в Харьковской области не критично, однако требует от потребителей внимательности при покупках. Планирование закупок, сравнение предложений в разных супермаркетах и ​​выбор акционных товаров помогают снизить нагрузку на семейный бюджет.

По прогнозам аналитиков, тенденция к умеренному росту цен сохранится в ближайшие месяцы, особенно на сезонные продукты и категории, которые зависят от импорта или дорожной транспортировки.

