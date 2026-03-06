Завершение отопительного сезона в Полтавской области будет гибким и будет зависеть от фактических погодных условий.

В 2026 году завершение отопительного сезона в Полтавской области будет происходить с учетом фактической погоды, а не по заранее установленным датам, сообщает Politeka.net.

Власти уверяют, что ресурсов для стабильного прохождения сезона достаточно, и завершение состоится без перебоев.

Вицепремьер - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время брифинга подчеркнул, что окончательное решение об отключении тепла будут приниматься в зависимости от температурного режима.

«Мы готовы работать до 15 апреля, ориентируясь на фактическую погоду. Запасов и ресурсов для стабильного завершения сезона хватает» , – сказал Кулеба.

Министр уточнил, что на заседании СНБО также прозвучал доклад по имеющимся запасам энергоресурсов в регионе.

Согласно действующему законодательству, начало и конец отопительного периода определяются температурой воздуха. Если среднесуточная температура в течение трех суток подряд превышает +8 °C, то органы местного самоуправления получают право отключить централизованное отопление.

Таким образом, завершение отопительного сезона в Полтавской области будет гибким и зависит от фактических погодных условий, а местные коммунальные службы будут работать по четкому графику, чтобы обеспечить стабильность для жителей.

Напомним, что в прошлом году отключение батарей происходило поэтапно: тепло подавалось в жилые помещения и социальные учреждения по необходимости. Жителям советовали самостоятельно регулировать температуру в квартирах и следить за показателями счетчиков, чтобы поддерживать комфорт и избежать недоразумений с теплосетью.

