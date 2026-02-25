Минулого року завершення опалювального сезону в Києві почало відбуватися з 24 березня, однак в 2026 може бути по-іншому.

У Києві наближається завершення опалювального сезону 2026, повідомляє Politeka.

Відомо, що порядок включення та відключення опалення регламентується пунктом 8 Правил надання послуг із теплопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №830.

У документі немає конкретної дати завершення. Відключення тепла проводиться, якщо середньодобова температура протягом трьох діб стабільно перевищує +8°C. Це дозволяє поступово переводити котельні у літній режим без різких перепадів у житлових будинках і соціальних об’єктах.

Фахівці радять мешканцям у 2026 році:

перевіряти стан батарей та вентиляційних решіток;

контролювати температуру в оселі;

планувати провітрювання та підтримувати комфортну вологість;

стежити за показниками лічильників і передавати їх у тепломережу.

Нагадаємо, минулого року завершення опалювального сезону в Києві почало відбуватися з 24 березня. Через стабільне потепління батареї у більшості житлових будинків вимикали трохи раніше, ніж зазвичай, що дозволило уникнути різких перепадів температури всередині квартир. Водночас важливі соціальні заклади — школи, дитячі садки, лікарні та інші установи — продовжували отримувати тепло за потребою та за заявками керівників, щоб забезпечити безперервний комфорт для мешканців і персоналу.

Завдяки такому поетапному підходу столиця змогла зекономити частину енергоресурсів, а комунальні рахунки киян частково відобразили зниження витрат на опалення. Упродовж декількох днів після початку відключень температура в оселях регулювалася так, щоб жителі відчували тепло лише в необхідному обсязі, що дозволяло плавно перейти до літнього режиму без зайвих незручностей.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Києві: за якою адресою можна отримати підтримку.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Київській області: експерти назвали тривожні тенденції на ринку.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Київській області: за яких умов українцям відмовлять у допомозі в 2026 році.