В 2026 году система назначения жилищных субсидий для пенсионеров в Киевской области и других регионах Украины будет работать по обновленным, более жестким правилам.

В 2026 году система назначения жилищных субсидий для пенсионеров в Киевской области и других регионах Украины будет работать по обновленным, более жестким правилам. Социальные службы будут автоматически отказывать в выплатах гражданам, не отвечающим финансовым или имущественным требованиям, а также тем, у кого выявят нарушения при верификации данных.

Согласно обновленным правилам, в 2026 году жилищная субсидия не будет предоставляться домохозяйствам, уровень доходов или имущественное состояние которых не соответствует установленным критериям. Ограничения касаются, в частности, семей, имеющих в собственности дополнительную недвижимость, дорогие транспортные средства или значительные разовые расходы без подтверждения их официальными доходами.

Автоматический отказ в назначении субсидии также получат граждане с просроченной задолженностью за жилищно-коммунальные услуги. Отдельным основанием для неназначения помощи станет непрохождение обязательной верификации данных — в случаях, когда сведения о доходах, составе домохозяйства или имуществе не будут подтверждены во время проверки.

В Министерстве социальной политики отмечают, что с 2026 г. государство внедряет расширенный мониторинг финансового состояния домохозяйств. Речь идет о более глубоком анализе доходов, расходов и соответствии задекларированной информации фактическому имущественному положению. Поэтому важно заблаговременно обновить информацию о своих доходах, составе семьи и имущественном положении в соответствующих реестрах.

