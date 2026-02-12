Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области также предусматривает модернизацию оборудования.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области вступило в силу с начала 2026 года. Изменения охватывают водоснабжение, вывоз мусора и содержание жилищного фонда для всех категорий населения, сообщает Politeka.

Владельцы частных домов теперь платят 37,50 грн в месяц за одного человека, жители многоэтажек — 36,55 грн. Платежи начисляются автоматически без дополнительных действий от потребителей.

В коммунальном предприятии «Менокоммунуслуга» объясняют, что повышение тарифов связано с ростом расходов на топливо, обслуживанием техники и увеличением зарплат персонала. Новые ставки обеспечивают бесперебойную работу систем обращения с отходами и поддерживают качество услуг даже в пиковые периоды.

На последнем заседании городского совета обсуждались и социальные программы. В частности, проект «Восстановление» предусматривает компенсации для жителей, чье жилье пострадало от боевых действий. Один из заявителей уже получил 30580 грн на ремонтные работы.

Специалисты советуют своевременно оплачивать счета во избежание задолженности и штрафов. Планирование бюджета и контроль начислений помогают получать стабильные услуги и поддерживать инфраструктуру в надлежащем состоянии.

Новые тарифы учитывают льготы и государственную поддержку социально уязвимых категорий населения. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области также предусматривает модернизацию оборудования, плановые ремонты и обновление сетей для безопасного и качественного водоснабжения и содержания жилого фонда.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями коммунальных служб, чтобы получать актуальные данные о тарифах, возможных компенсациях и изменениях в начислениях.

Рациональное использование ресурсов и своевременное планирование платежей помогает снизить финансовую нагрузку и сохранить стабильную работу жилищно-коммунальной системы.

