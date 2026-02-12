Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области вступило в силу с начала 2026 года. Изменения охватывают водоснабжение, вывоз мусора и содержание жилищного фонда для всех категорий населения, сообщает Politeka.

Владельцы частных домов теперь платят 37,50 грн в месяц за одного человека, жители многоэтажек — 36,55 грн. Платежи начисляются автоматически без дополнительных действий от потребителей.

В коммунальном предприятии «Менокоммунуслуга» объясняют, что повышение тарифов связано с ростом расходов на топливо, обслуживанием техники и увеличением зарплат персонала. Новые ставки обеспечивают бесперебойную работу систем обращения с отходами и поддерживают качество услуг даже в пиковые периоды.

На последнем заседании городского совета обсуждались и социальные программы. В частности, проект «Восстановление» предусматривает компенсации для жителей, чье жилье пострадало от боевых действий. Один из заявителей уже получил 30580 грн на ремонтные работы.

платежки

Специалисты советуют своевременно оплачивать счета во избежание задолженности и штрафов. Планирование бюджета и контроль начислений помогают получать стабильные услуги и поддерживать инфраструктуру в надлежащем состоянии.

Новые тарифы учитывают льготы и государственную поддержку социально уязвимых категорий населения. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области также предусматривает модернизацию оборудования, плановые ремонты и обновление сетей для безопасного и качественного водоснабжения и содержания жилого фонда.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями коммунальных служб, чтобы получать актуальные данные о тарифах, возможных компенсациях и изменениях в начислениях.

Рациональное использование ресурсов и своевременное планирование платежей помогает снизить финансовую нагрузку и сохранить стабильную работу жилищно-коммунальной системы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Черниговской области: где можно иметь от 25 тысяч заработной платы.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: жителей удивили новыми ценами.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: от 25 тысяч зарплаты предлагают на некоторых