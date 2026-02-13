Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Черниговской области способствует расширению доступа к современной диагностике.

Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Черниговской области стартовало в начале 2026 года, сообщает Politeka.

Программа предусматривает финансирование профилактических медицинских обследований для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и психических нарушений.

О запуске инициативы объявила премьер-министр Юлия Свириденко. Она реализуется в рамках государственного проекта «Скрининг здоровья 40+» и стремится обеспечить своевременную диагностику для граждан в возрасте от 40 лет.

Каждый участник получает персональное приглашение через приложение "Дія" на 30-й день после дня рождения. После подтверждения на «Дія.Карту» насчитывают 2000 гривен, которые можно потратить исключительно на прохождение скрининговых процедур.

Для лиц, не пользующихся цифровыми сервисами, предусмотрено альтернативное оформление через банки или центры предоставления административных услуг. Обследование будут осуществлять государственные, коммунальные и частные медицинские учреждения, отвечающие требованиям Минздрава и НСЗУ. Список учреждений обнародуют в ближайшее время.

Список заведений обещают опубликовать в ближайшее время.

На реализацию программы в госбюджете 2026 заложено 10 миллиардов гривен. Координацию обеспечивают Министерство здравоохранения, Министерство цифровой трансформации и НСЗУ, отвечая за качество услуг и своевременное начисление средств.

Правительство отмечает, что денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Черниговской области способствует расширению доступа к современной диагностике, своевременному выявлению потенциальных рисков и поддержанию активного образа жизни в старшем возрасте. Пожилых граждан призывают не откладывать визит в медицинские учреждения и воспользоваться государственной поддержкой.

Эксперты советуют заранее ознакомиться с перечнем доступных процедур, подготовить документы и планировать обследование, чтобы максимально эффективно воспользоваться возможностью получить финансовую помощь.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: новые цены уже начали действовать.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какие цены начали действовать.

Как сообщала Politeka, График отключения воды на февраль в Чернигове: точные даты и адреса, где будут действовать ограничения.